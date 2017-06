Kontor Trapical 2017 – The Festival Season: KONTOR TRAPICAL 2017 – The Festival Season: das bedeutet ein frischer Mix aus feinstem TRAP x TROPICAL HOUSE x FUTURE BASS. Kein Genre ist derzeit in der weltweiten Dance Szene mehr angesagt als TRAPICAL. Auch dieses Jahr wird TRAPICAL auf den größten Festivals weltweit wieder mehr als angesagt sein – mehr noch – Trapical hat sich als Musikrichtung fest etabliert. Grund genug, pünktlich zu Beginn der Festival Season die brandneue „KONTOR TRAPICAL 2017 – THE FESTIVAL SEASON“ zu präsentieren. Mit dabei sind u.a. die aktuellsten Tracks von Martin Garrix & Dua Lipa, DVBBS, The Chainsmokers, Carnage, Calmani & Grey x Neptunica, Dirtcaps, Borgore, Showtek, Lost Frequencies, Thomas Gold, Julian Jordan X Chico, Kronig und vielen mehr. Die 60-Track starke 3CD Compilation kommt natürlich gemixt in drei exklusiven DJ Mixen. „KONTOR TRAPICAL 2017 – THE FESTIVAL SEASON“ – aktueller geht es nicht.

Ein geiler Sampler, ich habe euch unten mal den Minimix verlinkt, das ihr mal einen Eindruck von diesem Sampler bekommt. Für mich ist das ehrlich gesagt ein wenig neu, dieses Trapical kannte ich bisher nicht so als Genre, wobei ich auch von den Tracks hier soweit keinen kenne, ich fand das mega spannend das zu entdecken und stehe da total drauf. Drei Mal dürft ihr raten was bei mir gerade im Auto liegt und darauf wartet bei offenen Verdeck abgespielt zu werden. So kann man den Sommer richtig genießen. Hört also unbedingt selbst mal rein, es lohnt sich sehr.