Kontor Top of the Clubs Vol.80 ist ein Sampler von Kontor Records (Edel) vom 19. Oktober 2018.

Kontor Top of the Clubs Vol.80: Die Kontor Top Of The Clubs ist Deutschlands führende Dance Compilation-Serie und geht nunmehr in die 80. Runde. Mit dabei sind die 69 besten und angesagtesten Club-Hits, abgemischt in drei exklusiven DJ-Mixen von Markus Gardeweg, Jerome und HUGEL. Auf einer vierten Bonus-CD finden sich außerdem 23 ausgewählte Einzeltracks von CD 1-3, ungemixt und in voller Spiellänge! Das Ergebnis ist upfront Clubsound, den es so auf keiner anderen Compilation zu hören gibt!

Ich bin ja riesen Fan von elektronischer Musik, und auch wenn ich oft die Sachen aus meiner Jugend höre, gibt es wenige neue Sampler, die mich stark begeistern. Top of the Clubs gehört seit Jahren dazu, weil man hier wirklich das Beste vom Besten bekommt. Besonders Gigi Dagostino mit seinem neuen Track In My Mind finde ich genial und somit hat mir dieser Sampler bisher riesen Spaß gemacht. Wer mich kennt, weiß auch, dass ich am liebsten unterwegs laut Musik höre, die CD bzw. die drei CDs wandern also somit sogleich in mein Auto. Ich brauche einen CD-Wechsler, denn dieses Mal habe ich bei diesem Sampler keine Lieblings-CD, irgendwie sind alle ziemlich genial und es gibt kaum einen Track der mir nicht gefällt. Macht besonders jetzt diese Tage Spaß wo der Frühherbst die letzten schönen Tage bietet.

9,5 von 10 fetten Tracks