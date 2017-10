Kontor Top of the Clubs Vol.76 ist ein neuer Sampler von Kontor Records (Edel) aus dem Jahr 2017.

Kontor Top of the Clubs Vol.76: Sie läuft und läuft und läuft und ist noch kein bisschen leise geworden. Die Kontor Top Of The Clubs ist Deutschlands führende Dance Compilation-Serie und geht nunmehr in die 76. Runde. Mit dabei sind die 69 besten und angesagtesten Club-Hits, die bis dato zum Teil noch unveröffentlicht oder erstmalig und exklusiv auf einer Compilation zu hören sind.

Ich bin ja riesen Fan von elektronischer Musik, und auch wenn ich oft die Sachen aus meiner Jugend höre, gibt es wenige neue Sampler, die mich stark begeistern. Top of the Clubs gehört seit Jahren dazu, weil man hier wirklich das Beste vom Besten bekommt. Besonders Fun Factory mit ihrem neuen Track Close to you finde ich genial und somit hat mir dieser Sampler bisher riesen Spaß gemacht. Wer mich kennt, weiß auch, dass ich am liebsten unterwegs laut Musik höre, die CD bzw. die drei CDs wandern also somit sogleich in mein Auto. Ich brauche einen CD-Wechsler, denn dieses Mal habe ich bei diesem Sampler keine Lieblings-CD, irgendwie sind alle ziemlich genial und es gibt kaum einen Track der mir nicht gefällt. Macht besonders jetzt diese Tage Spaß wo der Frühherbst die letzten schönen Tage bietet.

8,0 von 10 ance Tracks