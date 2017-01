2x Kontor Top of the Clubs – The Best of 20 Years: Deutschlands #1 Dance-Label KONTOR RECORDS feiert sein 20-jähriges Bestehen und ist kein bisschen leise! Im Jahr 1996 als Plattform für lokale Produzenten & DJs gegründet, gehört KONTOR RECORDS heute zu den weltweit führenden Dance Imprints, musikalisch immer am Puls der Zeit + on „Top Of The Clubs“! Zeit also für einen umfassenden Rückblick auf 20 Jahre Dance-Musikgeschichte, die KONTOR RECORDS entscheidend mitgeprägt hat. Insgesamt 80 Tracks auf 4 CDs mit den größten Dance-Hits der letzten 20 Jahre, zeigen die Entwicklung und Vielfältigkeit der Club-Musik. Somit nicht nur ein „Must Have“ für jeden KONTOR Fan, sondern für jeden Liebhaber guter Club-Musik, egal ob Teenager oder „Generation Golf“.

