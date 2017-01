2x Kontor Top of the Clubs 73: Die „Kontor Top Of The Clubs“ ist Deutschlands # 1 Dance-Compilation-Serie und eine der erfolgreichsten Kopplungsreihen auf dem deutschen Markt. Eine limitierte Edition der „Kontor Top Of The Clubs Vol. 73“ hält wieder ein Extra-Gadget für alle Kontor Fans parat: einen exklusiven Kontor Audio Splitter für fünf Kopfhörer!

Selbstverständlich kompiliert die Volume 73 auch wieder die 60 aktuellsten und angesagtesten Club-Hits, die bis dato zum Teil noch unveröffentlicht, und damit erstmalig und exklusiv auf einer Compilation zu hören sind. Für die Zusammenstellung und das Mixing zeichnet sich neben den Residents Markus Gardeweg und Jerome dieses Mal AirDice mit seinem musikalischen Gespür verantwortlich. Das Ergebnis ist „upfront“ Clubsound im exklusiven DJ-Mix, den es so auf keiner anderen Compilation zu hören gibt. Die CD kommt dabei im edlen Digipak mit Folienprint auf der Frontseite.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 12.02.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.