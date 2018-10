Kontor Festival Sounds 2018-the Closing ist ein Sampler von Kontor Records (Edel) vom 28. September 2018.

Kontor Festival Sounds 2018-the Closing: KONTOR FESTIVAL SOUNDS 2018 – THE CLOSING enthält alle Hymnen der Festival Saison in den derzeit angesagtesten Genres EDM, Trance / Psy-Trance und Hardstyle. 3CDs, vollgepackt mit den Hits der weltweit größten DJs, u. a.: David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Tiësto, Axwell Δ Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike und vielen mehr.

Mein absoluter Favorit in diesem Sommer ist Tiesto mit Wave Rider, was auch auf diesem Sampler dabei ist, daher könnt ihr euch denken wo dieser Sampler liegt. Genau, in meinem Auto. Der Sommer geht so langsam vorbei, man merkt es an den Temperaturen, allerdings ist jetzt auch noch die Zeit wo immer mal wieder ein paar schöne Tage dabei sind und man Musik noch draußen im Freien oder beim Fahren genießen kann, ich mache das ja so gerne mit offenen Verdeck. Ich kann euch empfehlen in diesen Sampler reinzuhören und die letzten schönen warmen Tage in diesem Jahr zu genießen.

8,5 von 10 geilen Tracks