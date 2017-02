Kontor Festival Sounds 2017.01 – The Beginning: Die Festival Saison 2017 steht vor ihrem Beginn! Unzählige Dance-Jünger werden wieder von Festival zu Festival pilgern und dabei einen ganz speziellen Spirit erfahren. Tomorrowland, Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival, Parookaville, Airbeat One, World Club Dome etc. werden bereits Monate zuvor ausverkauft sein. KONTOR FESTIVAL SOUNDS 2017 – The Beginning enthält die Hymnen der Festival Saison auf 3 CDs sowie die aktuellsten Hits der weltweiten VIP DJ Elite (David Guetta/Dimitri Vegas & Like Mike/ Hardwell/Martin Garrix/ Armin van Buuren/Steve Aoki/Tiësto/Afrojack u. a.)

Es geht bald wieder los, dieser Sampler macht richtig Vorfreude auf den Sommer, auf Festivals, auf gute Laune, eben auf das was die schönste Zeit im Jahr ausmacht. Bei mir sind es gerade -3 Grad draußen, dennoch fühlt sich das für mich gerade an wie Frühling, wie ich diesen Sampler höre, weil ich meine Gedanken kreisen lasse. In Gedanken sitze ich am Strand bei 30 Grad, höre diesen Sampler und lasse es mit gut gehen mit meinem Assi-Champus. Aber Spaß beiseite, irgendwie macht dieser Sampler schon mal Lust darauf, von daher passt dieses The Beginning, die Saison ist eröffnet, die Saison der guten Laune, die Temperaturen folgen.