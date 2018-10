Konrad Wolf – Alle Spielfilme 1955 – 1980 ist eine Box von Studio Hamburg Enterprises (PROGRESS Filmverleih GmbH) die am 12. Oktober 2018 erschienen ist.

Konrad Wolf - Alle Spielfilme 1955 - 1980 (14 DVDs) Studio Hamburg Enterprises (PROGRESS Filmverleih GmbH) (12.10.2018)

Konrad Wolf – Alle Spielfilme 1955 – 1980: Zwischen Vaterland Deutschland und Heimat Sowjetunion, zwischen privater Erfahrung und öffentlicher Rede, zwischen Politik und Kunst, Gefühl und Disziplin. Konrad Wolf (1925 – 1982) ist in sein Leben geraten als einer, den die Geschichte des 20. Jahrhunderts auf ungewöhnliche Weise persönlich betroffen hat. In den 14 Spielfilmen von Konrad Wolf ist seine Zerrissenheit genauso spürbar wie sein Anspruch, ein Werk zu schaffen, das Antifaschismus, Sozialismus und Humanismus verpflichtet war.

Die Filme

Einmal ist keinmal

Genesung

Lissy

Sonnensucher

Sterne

Leute mit Flügeln

Professor Mamlock

Der geteilte Himmel

Der kleine Prinz

Ich war neunzehn

Goya

Der nackte Mann auf dem Sportplatz

Mama, ich lebe

Solo Sunny

Gleich eines vorweg, in dieser Box gibt es alle Spielfilme des Ausnahmeregisseur. Was leider fehlt ist die 6-teilige Dokumentation “Busch singt” die er leider nicht mehr komplettieren konnte, weil er an Krebs verstarb. Komplettiert haben die andere Regisseure, ich hätte es allerdings klasse gefunden, wenn diese auch hier enthalten wäre. Leider gibt es diese gar nicht auf DVD oder irgendwo im Internet zu sehen, zumindest habe ich dazu nichts gefunden. Das aber nur nebenbei. Wie gesagt, in dieser Box sind alle seine Spielfilme enthalten, in denen er oft seine eigenen Erfahrungen verarbeitet hat. Die Filme gelten als mit das beste was die DEFA bzw. der DDR-Film ansich zu bieten hat. Ich hatte dein ein oder anderen Film schon einmal gesehen und war immer auf der Suche nach den anderen, die echt schwer zu finden waren. Jetzt nicht mehr, jetzt hat man die alle in einer Box, die nebenbei gesagt, im Regal auch noch richtig gut aussieht, also für Kenner und Sammler ein Pflichtkauf.

Alle Spielfilme Konrad Wolfs wurden neu digitalisiert und restauriert. Die Edition enthält ein illustriertes Booklet mit Texten zu Leben und Werk von Konrad Wolf und ist mit umfangreichen Bonusmaterialien ausgestattet, viele davon erscheinen erstmalig auf DVD.

9,5 von 10 grandiosen Produktionen