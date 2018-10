Konrad Adenauer: Der Kanzler aus Rhöndorf ist ein Buch aus dem Theiss Verlag vom 8. Oktober 2018.

Konrad Adenauer: Der Kanzler aus Rhöndorf Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus

Herausgeber: wbg Theiss in Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)

Gebundene Ausgabe: 192 Seiten

Konrad Adenauer: Der Kanzler aus Rhöndorf: Konrad Adenauer hat als erster Bundeskanzler die Bundesrepublik Deutschland entscheidend geprägt. Zu seinen bleibenden Leistungen gehören die Etablierung unserer Demokratie und die Einführung der Sozialen Marktwirtschaft, der Beitritt zur NATO, die Gründung des geeinten Europa und die Aussöhnung mit Frankreich. Anhand von vielen großformatigen Fotografien aus der Dauerausstellung der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in Bad Honnef-Rhöndorf präsentiert der Band Konrad Adenauer 1876 1967 dieses ereignisreiche Leben, beginnend mit den bescheidenen Anfängen in Köln und den Jahren als erfolgreicher Oberbürgermeister der Domstadt. Ein reich bebilderter Rundgang durch die Rhöndorfer Gedenkstätte mit dem original erhaltenen Wohnhaus Adenauers und seinem malerischen Garten lässt den Leser eintauchen in die private Welt des Rosenliebhabers, Boccia-Spielers, Kunstsammlers und Familienmenschen.

Kennt ihr das Sprichwort “Zeig mir wie du wohnst, und ich sag dir, wer du bist” Daran musste ich denken als ich in diesem Buch gelesen habe, das Konrad Adenauer von seiner privaten Seite zeigt. Zwar nicht komplett, aber auf vielen Seiten wird Konrad Adenauer in seiner privaten Umgebung gezeigt. Sein Haus, seine Hobbys und und und. Das zeigt mehr als so manche Biografie es jemals tun könnte. So bekommt man einen ganz besonderen Einblick in diesen Ausnahmepolitiker, der Deutschland wie kein anderer geprägt hat, das kann ich mehr als nur empfehlen.

9,5 von 10 Biografien