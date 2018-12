Komplizen des Bösen ist eine Dokureihe von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2017.

Komplizen des Bösen: Adolf Hitler ging als größenwahnsinniger Massenmörder und einer der schlimmsten Gewaltherrscher aller Zeiten in die Geschichte ein. Doch ohne willige Helfershelfer wäre seine Schreckensherrschaft nicht möglich gewesen. Ob Heinrich Himmler, Hermann Göring oder Josef Goebbels – “Hitler’s Circle of Evil” zeigt, wie skrupellose Karrieristen, bösartige Psychopathen und scheinbare Biedermänner im inneren Kreis der Macht die finstersten Fantasien des “Führers” in brutale Wirklichkeit verwandelten.

1. Die alten Kämpfer

2. Der lange Weg zur Macht

3. Nacht über Deutschland

4. Faszination und Gewalt

5. Scheinwelt auf dem Berghof

6. Größenwahn und Illusion

7. Heydrich und der Holocaust

8. Der totale Krieg

9. Verbrannte Erde

10. Das Ende

7,0 von 10 bösartigen Psychopathen