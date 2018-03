Kommt ein Kind zum Arzt: Dem Leben mit Zuversicht begegnen ist ein Buch aus dem Verlag TRIGA Der Verlag Gerlinde Heß vom 5. März 2018.

Kommt ein Kind zum Arzt: Dem Leben mit Zuversicht begegnen: Mit dem vorliegenden Buch zeigt Michael Seefried seine Arbeitsweise auf. „Kommt ein Kind zum Arzt…“ weist dem Leser einen Weg, sich zu sensibilisieren und in neuer Weise auf Kinder zu schauen. Es werden Grundlagen der Kindesentwicklung vermittelt, konkrete Beispiele aus der Praxis aufgezeigt sowie Themen wie Fieber, Impfungen und die Wichtigkeit des Zeitpunktes der Geburt beschrieben. Das Buch ist für Interessierte und alle Menschen im Umgang mit Kindern – beruflich oder privat – sowie als Arbeitsbuch empfohlen.

Ein sehr schönes Buch für werdende oder junge Eltern, die sich oft nicht ganz sicher sind, was verschiedene Dinge bei ihren Kindern bedeuten. So fand ich das Kapitel über Fieber sehr interessant. Von was Fieber alles ausgelöst werden kann bei einem Baby, ist schon der Wahnsinn. Selbst beim Zahnen oder wenn die Eltern streiten, kann es zu einer Fieberreaktion kommen. Hättet ihr das gewusst? Auch interessant, dass im Grunde jeder Mensch eine eigene Basis-Temperatur hat. Ein Choleriker beispielsweise hat eine höhere Temperatur als ein ruhiger normaler Mensch. Das aber nur mal als Auszug aus diesem Buch, das einige spannende Kapitel parat hat. Einziger kleiner Kritikpunkt ist die farbliche Gestaltung, die hat mir nicht so gefallen, genau wie die leeren Seiten zwischen den Kapiteln, aber inhaltlich gesehen kann ich das Buch sehr empfehlen.

7,0 von 10 Fieberträumen