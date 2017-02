Kommissar W. – Auf Flanderns Feldern: Der pensionierte Kommissar Witse (Hubert Damen) wird von seiner Schwester Maggie aufgesucht. Maggies Tochter Rosie wurde ermordet, und sie bittet Witse um Hilfe, da in ihren Augen die Polizei zu wenig unternimmt, den Fall aufzuklären. Schon bald findet Witse heraus, dass es sich um eine ganze Mordserie handelt und die Polizei deshalb nichts an die Presse heraus gibt, weil am Leichenfundort, einem englischen Soldatenfriedhof, in Kürze ein hundertjähriger Gedenktag stattfinden soll. Selbst die britische Königin wird hierzu erwartet! Das hält Witse jedoch nicht davon ab, weiter auf eigene Faust zu ermitteln …

Kommissar Witse ist echt irgendwie ein cooler Hund, direkt am Anfang, als er seine Schwester sieht eher kühl, dass er aber Emotionen hat zeigt er sehr schnell und eindrucksvoll. Und natürlich ist es cool, wenn ein alter Haudegen auf eigene Faust ermittelt, das kann sich jeder von euch vorstellen, besonders wenn er so cool ist wie Witse. Ich war positiv überrascht von dieser niederländischen Produktion von 2014, von der ich bisher nichts gehört hatte. Mir war gar nicht bewusst, dass man dort so etwas gutes drehen kann, die kurze Serie wirkt beinahe so wie die skandinavischen, sehr düster, aber auch sehr cool. Schaut einfach selbst mal rein.

