Komm in deine Bestimmung: Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie

Komm in deine Bestimmung: „Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie!“ Kraftvoll, pointiert und immer auch mit einer Prise Humor fordert Maria Luise Prean-Bruni Sie heraus, zu dem Menschen zu werden, den Gott sich gedacht hat. Eindrücklich unterstreichen dabei ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse die prägnante Botschaft. Kommen Sie in Ihre Bestimmung! Dazu müssen Sie frei werden – von Begrenzungen, falschen Erwartungen, Sorgen, Angst – und mutig in Gottes weites Land treten.

Um dieses Buch genießen zu können muss man schon gläubiger Christ sein, das bin ich nicht, daher konnte ich letztendlich nichts damit anfangen, ich hatte mit unter dem Buch etwas anderes vorgestellt. Wenn ihr aber gläubig seid könnte euch das Buch gefallen, denn die Autorin lebt ihre ganz eigene Beziehung zu Gott und erzählt dabei aus ihrem Leben. Das birgt einen gewissen Humor, der mich auch erreicht, aber letztendlich für mich zu speziell. Ich kann dir aber empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen und dir eine eigene Meinung zu bilden, daher bewerte ich das Buch hier auch nicht weiter mit Punkten, denn das wäre nun unfair.