Kochen mit dem Thermomix – Das Familienkochbuch: Schnell gekocht und lecker gegessen – mit dem Thermomix eine neue Familienküche entdecken. Dieses Kochbuch ist gegliedert nach den 4 Jahreszeiten und bietet 140 Rezepte für jeden Geschmack. Dazu gibt es wichtige Tipps zur Alltagsorganisation des Einkaufens, Kochens und Essens in der Familie. Auch Vorkochen und Resteverwertung wird hier groß geschrieben.

Ich bin ja immer wieder überrascht, was man mit dem Thermomix alles kochen und zubereiten kann, das ist so einfach, nur Rezepte zu finden auf die man Lust hat ist nicht immer so einfach, mit diesem Buch aber schon. Es hat überraschend viele, einfache, leichte und vor allem leckere Rezepte, wenn ich an die vielen Suppen denke, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen, ich esse ja so gerne Suppen. Wenn Du auch Suppen magst, dann schau dir die Kartoffelsuppe am Anfang von diesem Buch an, der absolute Hammer. Aber auch sonst hat das Buch leckere Rezepte zu bieten. Warum das aber nun „Familienkochbuch“ heißt weiß ich nicht, ich dachte es sind vielleicht extra Rezepte drinne die auch kleine Kinder mögen, also auf Kinder abgestimmt zb. aber dem ist nicht unbedingt so. Das soll keine Kritik sein, ich will damit nur sagen, dass ich nicht erkenne was daran für die Familie sein soll, es ist aber eine super Sammlung von Rezepten für den Thermomix und alle die einen besitzen sollten sich dieses Buch auch anschauen und sich diese Ideen holen, sie sehen alle sehr sehr lecker aus. Viel Spaß beim Kochen.