Kochen für Freunde: Genial, Einfach, Zum Vorbereiten ist ein Buch aus dem AT Verlag vom 27. August 2018.

Letzte Aktualisierung am 12.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Kochen für Freunde: Genial, Einfach, Zum Vorbereiten: Gäste mit einem mehrgängigen Gourmetmenü zu verwöhnen, ist nicht jedermanns Sache. Eigentlich will man vor allem mit seinen Freunden Zeit verbringen, entspannt plaudern, lachen und geniessen. Wer nicht Stunden oder gar Tage in der Küche stehen will, um seine Gäste mit ausgefeilten Kreationen zu beeindrucken, ist hier genau richtig. Dem Jahreslauf folgend, werden 20 Menüs à 3 Gänge vorgeschlagen, die sich alle gut vorbereiten lassen, absolut einfach in der Zubereitung sind und dennoch den einen oder anderen Überraschungseffekt bereithalten.

Mit geschickten Kombinationen und einfachen Tricks begeistern die Rezepte auch optisch. Für die Zutaten müssen keine Spezialläden abgeklappert werden, sie sind überall leicht erhältlich, saisonal und regional. Ein detaillierter Arbeitsplan zu jedem Menü sorgt dafür, dass nichts schiefgeht. Ideale Gästemenüs für stressfreien und entspannten Genuss.

So oft mache ich keine 3-Gänge-Menüs, wenn ich ehrlich bin, aber genau aus dem Grund was auch in diesem Buch erwähnt wird, es ist einfach zu zeitaufwendig und ich habe keine Lust in der Küche zu stehen während meine Freunde sich munter unterhalten. Das hat aber nun ein Ende, denn in diesem Buch finden sich wunderbare Gerichte, die sich leicht vorbereiten lassen, so kann man seinen Freunden eben doch was besonderes bieten. Außerdem macht das zubereiten mit diesem Buch besonders Spaß, denn es sieht richtig schick und edel aus, ein tolles Format, kann ich euch für eure Küche sehr empfehlen.

9,0 von 10 leckeren Rezepten