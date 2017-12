KLIMA-AUFZEICHNUNGEN ist ein Buch aus dem Verlag Edition Lammerhuber von 2017.

KLIMA-AUFZEICHNUNGEN: KLIMA-AUFZEICHNUNGEN (Zeichnerische Dokumentation einer Forschungsexpedition in die Arktis/Drawing documentation of a Research expedition into the Arctic) Die Grafikerin und Zeichnerin Kerstin Heymach begleitet Wissenschaftler auf einer Expedition 2017 nach Longyearbyen und Ny-Ålesund auf Spitzbergen im Nordpolarmeer. In der Tradition historischer Expeditionszeichner illustrieren ihre Pastelle, Aquarelle, Bleistiftskizzen, Fotos und Interviews die langwierige, oft von Rückschlägen gezeichnete Arbeit der Forscher.

In Heymachs Aufzeichnungen ist zu spüren: Teamgeist und Enthusiasmus, Verantwortung, Leidenschaft sind die Voraussetzungen für das Gelingen der wissenschaftlichen Arbeit. Die Zeit der Einzelkämpfer wie Einstein oder Amundsen ist vorbei, Zusammenarbeit der Besten weltweit bringt die Klimaforschung voran. Das muß sie auch, denn die aktuellen Klimaveränderungen in der Arktis sind ungewöhnlich und alarmierend.

8,0 von 10 Forschungsexpeditionen