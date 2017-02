Kleine Kritzelwelt: Mehr als 40 kreative Zeichenprojekte: Wolltest du schon immer mal eigene kleine Kunstwerke kreieren und mit deinen Farben zum Leben erwecken? Illustratorin und Zeichenkünstlerin Isa zeigt dir, wie es geht! Schritt für Schritt skizziert sie dir kleine Kritzelideen vor, die du ganz einfach nachzeichnen kannst. Über 40 tolle kreative Projekte enthalten Isas Lieblings-Doodles, ihre kleinen gezeichneten Freunde, lustige Stempelfiguren und vieles mehr! Leg dir einen Zeichenblock und deine Stifte bereit, blättere durch das Buch, wähle ein Projekt aus – und los geht´s!

So entstehen wunderschöne kleine Motive wie das niedliche Eichhörnchen, die dicke Hummel oder sogar eine ganze Igelfamilie! Code scannen oder Link in die Browserzeile eintippen: Im zugehörigen Video zeichnet dir Isa das Doodle einmal vor. Es macht einfach Spaß zu sehen, wie die kleinen Figuren zum Leben erwachen! (Und wenn du ganz genau hinschaust, dann laufen auch mal Isas Katzen Westo und Nele durchs Bild. Die beiden unterstützen Isa natürlich nach Kräften bei ihrer Arbeit!)

Mit Zeichenschule und Handlettering: Isa erklärt dir, wie du Gesichter zeichnest, was ein gutes Kullerauge ausmacht und wie du ganz leicht verschiedene Stimmungen und Gesichtsausdrücke aufs Papier bringen kannst. Sie zeigt dir, wie du deinen Namen ganz besonders schön schreiben beziehungsweise malen kannst. Natürlich enthalten alle Zeichenprojekte Isas ganz persönliche Illustrationstipps und Zeichentricks! Und unsere kleine Kritzelwelt enthält noch viele tolle Ideen über das Buch hinaus: Mit einfach gezeichneten Mustern gestaltest du zum Beispiel Glückwunschkarten oder wunderschöne Rahmen für deine Zeichenprojekte. Verschenke ein besonders gelungenes Doodle als dein persönliches kleines Kunstwerk an einen lieben Menschen oder hänge es schön gerahmt als Deko in deinem Zimmer auf!

Lass dich von deiner eigenen Kreativität überraschen! Neben den praktischen Schritt-für-Schritt-Doodles zeigt dir Isa Varianten der kleinen Kritzelideen. Im Buch gibt es viel Platz zum Üben und Ausprobieren. Lege deine Buntstifte bereit, denn auf vielen Seiten erwarten dich wunderschöne Ausmalmotive! Extradickes Papier und eine ganz besondere Buchbindung, mit der du die Seiten gut aufschlagen kannst, bieten dir angenehmen Zeichenkomfort.