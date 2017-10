Kleine Klassiker: Geliebte Evergreens unter Segeln ist ein Buch von Delius Klasing aus dem Jahr 2017.

Kleine Klassiker: Geliebte Evergreens unter Segeln: Wilfried Erdmann hatte eine. Christian Irrgang ein anderes. Und das dritte ist über einen Konstruktionswettbewerb der YACHT zum wahren Bestseller geworden. Die Rede ist von den kleinen Klassikern. Den schmucken Schiffchen, die, einst aus Holz gefertigt, aufgrund ihrer großen Beliebtheit auch heute noch gebaut werden – wenngleich eher aus Kunststoff. Die Evergreens, die beinahe jeder Segler mal gesegelt hat, die schönste Erinnerungen an die große Freiheit auf dem Wasser und die unmittelbare Nähe dazu wecken.

Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen einer kleinen offenen Glitsch-Jolle, einem robusten, geklinkerten Folkeboot, dem allseits beliebten Jollenkreuzer oder einem schlanken, eleganten Mälar. Was diese Boote aber eint, ist ihre charmante Schönheit. Sie sind eher klein, erschwinglich und haben eine dauerhafte, treue Fangemeinde.

In 5 Kapiteln werden die Schiffe in kurzen Klasseporträts vorgestellt, vor allem aber in traumschönen Bildern, wecken Sehnsucht nach Vergangenem und Zukünftigem. Nach Salz auf den Lippen und dem Horizont fest im Blick. Nach südlichen Seen und der nächstgelegenen Küste. Porträts von Eignern und Bootsbauern zeigen die tiefe Emotionalität, die diese großartigen Boote in uns wecken.

7,0 von 10 kleinen Jollen