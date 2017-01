Klassik für die Seele / Klassik zum Wohlfühlen: Zwei Cds randvoll mit klassischer Musik.

Ich möchte euch heute mal zwei CDs vorstellen, die randvoll mit klassischer Musik sind. Ich liebe die Klassik ja und das erste was ich am Morgen mache ist ein Klassik Radio an. Ich finde klassische Musik einfach entspannend und so kann ich meine erste Arbeit immer ganz in Ruhe verrichten. Insgesamt bekommt man hier so 7 bis 8 Stunden an Klassik geboten, also ausreichend und für jeden Geschmack etwas dabei ob es nun Brahms oder Bach sein darf, hier ist alles was Rang und Namen hat vertreten.