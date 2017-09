Klarstein Skyscraper 2G Standventilator / Turmventilator: Ventilator mit drei Geschwindigkeiten, Abschalt-Timer sowie Oszillationsfunktion. Verbesserung der Raumluft durch Duftöl-Diffusor sowie eingebauten Luftfilter zur Entfernung von Staub und Schmutzpartikeln. Modernes und platzsparendes Turmdesign mit Touch-Bedienpanel; inklusive Fernbedienung zur bequemen Steuerung. Er ist auch hier günstig beziehbar.

Zugegeben, der Sommer war in diesem Jahr nicht so dolle und heiße Temperaturen über 30 Grad hatten wir nur selten. Wenn man aber ungelegen wohnt, so wie ich, dann hatte man es doch ganz schön mollig warm, denn ich wohne genau zur Sonne raus, ich habe mein Büro in der prallen Mittagssonne und da nutzen auch Vorhänge kaum etwas. So hieß es für mich dies Jahr schon ordentlich schwitzen, zumindest bis zu dem Tag an dem ich mir den Klarstein Skyscraper 2G Standventilator / Turmventilator besorgt habe. Eigentlich bin ich kein Fan von Ventilatoren, weil sie auch nur die warme Luft bewegen aber es ist auch angenehm in dem Luftzug zu sitzen. Wichtig war mir dabei, dass ich in Ruhe arbeiten kann und der Klarstein Skyscraper 2G Standventilator / Turmventilator ist überraschend ruhig bei der Arbeit, ein riesen Pluspunkt. Man braucht außerdem nicht immer aufstehen, er lässt sich via Fernbedienung regulieren. Dazu macht er optisch noch was her, ich habe ihn in weiß, mein Büro ist auch zu großen Teilen weiß, er fügt sich also richtig gut hier ein und ist an warmen Tagen mein wichtigster Arbeiter. Gott sei dank, ist es dieses Jahr nicht ganz so heiß, sonst wäre er definitiv, wegen der Lautstärke alleine, auch etwas fürs Schlafzimmer gewesen, aber wer weiß, die nächsten heißen Tage kommen bestimmt.

9,0 von 10 Standgebläsen