Klänge der Natur: Was hörst du im Wald? ist ein Buch aus dem Usborne Publishing Verlag vom 26. Oktober 2018.

Klänge der Natur: Was hörst du im Wald?: Was raschelt da im Unterholz? Wer pickt lautstark Löcher in die Bäume? Wer summt fröhlich umher? Zehn Naturklänge erwecken den Wald auf faszinierende Weise zum Leben. Mit einem integrierten Soundchip auf jeder Seite und praktischer Ein- und Ausschaltfunktion.

Ich finde solche Bücher, bei denen Kinder nicht nur sehen was zb. im Wald so lebt, sondern es auch hören können immer sehr gelungen, vor allem lohnt sich das wenn man zb. keinen Wald in der unmittelbaren Nähe hat wo man sich das einfach mal selbst anhören kann. Meine kleine Nichte ist so in dem Alter von 3-4 Jahren und entdeckt solche Geräusche echt gerne und hat dann darauf gefühlt tausend Fragen. Das macht Spaß einem Kind das alles zu erklären. Daher fand ich dies Buch mit den Waldgeräuschen klasse, es hätten durchaus etwas mehr sein können, aber schon in dem Umfang hat es Spaß gemacht. Ein weiteres hab ich euch unten verlinkt, das ist dann mehr zum Ansehen, es wird klassische Musik gespielt und ich fand die Boxen übersteuern ein wenig. Ich fand das mit den Naturgeräuschen um weiten besser, aber schaut bzw. hört es euch einfach selbst mal an, eure Kinder werden viel Spaß dran haben.

Außerdem erschien im selben Verlag das Buch Mein Klassik-Klangbuch: Die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi: Zu den Klängen von Antonio Vivaldis berühmten Violinkonzerten begleiten Kinder die Waldtiere durch die vier Jahreszeiten. Schon die Kleinsten können hier klassische Melodien erleben und mithilfe der stimmungsvollen Illustrationen musikalische Motive entdecken.

7,5 von 10 witzigen Geräuschen