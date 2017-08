KIRIBATI: Eine Inselwelt versinkt im Meer ist ist ein Buch über den Inselstaat um Pazifischen Ozean aus dem Sieveking Verlag von 2017.

KIRIBATI: Eine Inselwelt versinkt im Meer: Was genau ist Kiribati eigentlich genau? Kiribati ist ein Inselstaat im Pazifischen Ozean mit rund 32 Atollen und drei Inselgruppen. Man findet diese zwischen Hawaii und Australien. Klimaforscher haben errechnet, dass bei dem zu erwartenden Anstieg des Meeresniveaus zahlreiche Atolle und Uferzonen der Koralleninseln im Meer versinken werden.

Was würdet ihr denken? Die Menschen die dort Leben müssten doch verzweifelt sein, Angst haben und daran denken abzureisen und diese Inseln verlassen. Hier sind ihre Familien seit Generationen zu Hause, werden alte Traditionen gelebt, fahren die Fischer wie ihre Vorfahren aufs Meer hinaus, folgt das Leben immer noch dem Rhythmus von Ebbe und Flut. Natürlich sind die Zeiten längst vorbei, wo der Austausch mit der Außenwelt nur sporadisch bis gar nicht stattfand. Doch man erzählt sich noch heute die alte Legenden und zelebriert magische Riten. So gibt es ein Lied, das man singt, um den Walfisch zu rufen. Und wer eine Venusmuschel findet, sagt man, findet einen Schatz.

Den Autoren gelingt, uns die Alltagskultur und das Denken der Menschen von Kiribati nahezubringen. Es wird hier anschaulich das Leben der Bewohner dargestellt, die gesellschaftlichen Besonderheiten und das Leben in diesem Inselstaat. Ich fand das sehr romantisch und kann verstehen, dass man das nicht aufgeben will und wenn es nicht in dieser Generation der Fall ist, so müssen die Menschen dort irgendwann ihre Insel verlassen, so traurig wie das ist.

8,5 von 10 Inselstaaten