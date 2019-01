Kingmaker: Rise to the Throne ist ein Wimmelbildspiel aus dem Jahr 2018 von Artifex Mundi.

Kingmaker: Rise to the Throne: Zwei Ritter am königlichen Hof, Edmund und Randall Ulmer, werden zu einer Verschwörung gegen die Krone verleitet. Verfolgt von der königlichen Garde und skrupellosen Verschwörern begeben sich die Brüder auf eine gefährliche Reise, die die schändlichsten Geheimnisse des Königreichs enthüllen, die Ehre der Familie Ulmer wiederherstellen und ihr Schicksal für immer verändern wird.

Ein richtig nettes Wimmelbildabenteuer für zwischendurch. Ich finde es klasse, dass es eben solche Spiele auch auf der PlayStation 4 gibt, bisher hatte ich die immer nur auf dem PC gespielt, ich finde es an der PS4 aber weitaus angenehmer. Hier hat mir besonders die Story, also das Setting gefallen und die Regeneffekte waren richtig gut gemacht. Einziger Nachteil, mit knappen 2 Stunden ist das Spiel etwas kurz, ich würde da vom Preis her also durchaus an eurer Stelle auf den nächsten Sale warten, aber dann lohnt es sich.

Wer mich kennt, weiß: Ich liebe solche Spiele einfach, weil ich mich dabei herrlich entspannen kann. Abends nach einem langen Tag bin ich immer irgendwie kaum noch fähig mich zu konzentrieren und dennoch bin ich durch und durch ein Gamer. Also habe ich irgendwann mal diese Art von Spielen für mich entdeckt. Jetzt leg ich abends gerne mal eines rein und klicke einfach so rum und freue mich ohne viel nachzudenken doch noch irgendwas zu daddeln. Das geht dann soweit, dass ich so ein Spiel dann ab und zu richtig durchsuchte, und merke wie viel Spaß es manchmal macht.

7,5 von 10 Verschwörungen gegen die Krone