Kingdoms Disdained ist das neueste Album von Morbid Angel und Silver Lining (Warner) aus dem Jahr 2017.

Kingdoms Disdained von Morbid Angel: Morbid Angel veröffentlichen ihr langerwartetes neues Studioalbum am 1. Dezember 2017 über Silver Lining Music. Wieder vereint auf dem Album sind Gitarrist und Gründer Trey Azagthoth und Bassist und Sänger Steve Tucker und bieten einen apokalyptischen Soundtrack. Einmal das Album durchspielen und sofort wird klar, dass es sich bei Kingdoms Disdained um versengende, aufwieglerische Musik handelt – ein wahres auditives Dokument einer Welt, die in unbekannte Verzweiflung versinkt.

Ich will ehrlich sein, ich kenne mich im Death-Metal so gar nicht aus. Ich kenne keine einzige Band, ich habe das noch nie wirklich gehört oder mich damit beschäftigt. Diese Tage empfahl man mir dieses neue Album und ich nahm das zum Anlass mich mal ein wenig mit Death-Metal zu beschäftigen. Die Band Morbid Angel gibt es im übrigen schon seit 1984, sie dürfte also den Death-Metallern unter euch bekannt sein, mir war sie, wie gesagt, neu. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die Morbid Angels ein großer Vertreter den Genre sind, ihr werdet nun sicher lachen.

Aber kommen wir zu der Musik. Natürlich, wenn man sonst nur Pop, Schlager eben das Zeugs hört was im Radio ist, dann ist Death-Metal erst einmal befremdlich. Aber nach ein paar Tracks habe ich gefallen daran gefunden. Zwar ist der Gesang, sofern man das so nennen kann, nicht mein Geschmack, aber die Musik ist in den allermeisten Fällen auf diesem Album richtig klasse. Das könnte ich öfter mal hören, aber mit dem Gesang werde ich nicht warm. Daher will ich diese CD eigentlich gar nicht bewerten, ich habe ja auch keine Vergleiche, aber ich kann euch empfehlen selbst mal reinzuhören, euch mal damit zu beschäftigen, wenn ihr es noch nicht kennt, denn Musik ist was feines, man muss eine Sache mal gehört haben um sich ein Urteil drüber bilden zu können. Also nehmt euch einfach mal diese Schreibe und hört mal rein. Die von euch die Morbid Angel kennen werden sowieso wissen was sie davon haben, für die unter euch ist die CD ein Pflichtkauf.