Kinderkram: Werken, Basteln, Selbermachen für die ganze Familie ist ein Bastelbuch aus dem AT Verlag von 2017.

Kinderkram: Werken, Basteln, Selbermachen für die ganze Familie: Ich versuche es mal kurz zu machen. Jeder der Kinder hat wird dieses Buch lieben, denn abseits von den Massenwaren an Kindermöbeln von IKEA und Konsorten und Spielzeug, das sowieso jedes Kind irgendwie hat, kann man mit diesem Buch kreativ sein und eigenes basteln und bauen.

Im Stil schnörkellos und farblich stimmig, machen sich das Spielzeug und die vielen praktischen Gegenstände nicht nur im Kinderzimmer, sondern auch im Wohnzimmer gut. Selbstgemachtes und individuell Gestaltetes liegen im Trend. Mit den Vorschlägen in diesem Buch schaffen Eltern und Kinder auf einfache Art Gegenstände mit emotionalem Wert weil sie ihre Geschichte kennen. Schritt für Schritt entstehen so Spielsachen, einzigartige Möbel fürs Kinderzimmer, originelle Lampen, Monsterkissen und Wandorganizer. Die zeitgemässe Devise lautet: selber machen, werken, basteln.

Am besten haben mir so einfache Dinge gefallen, wie ein Metermaß an der Wand um zu sehen wie euer Kind wächst, das sah hier sehr stylisch aus. Aber auch die Blumenpresse war ein tolles Projekt und seien wir doch ehrlich, das schönste ist sowieso etwas zusammen mit dem Kind zu basteln. Also, fangt am besten gleich mal an.

8,5 von 10 wunderschönen Kinderzimmern