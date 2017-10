Killing Ground ist ein Horrorfilm mit u.a. Harriet Dyer, Ian Meadows und Stephen Hunter von Alive – Vertrieb und Marketing/DVD aus dem Jahr 2016.

Killing Ground: Der junge Arzt Ian und seine Freundin Samantha stoßen bei einem Campingtrip auf ein unbewohntes Zelt und ein verlassenes Auto. Handelt es sich um Spuren eines Verbrechens? Als Ian und Samantha das grauenvolle Schicksal der verschwundenen Camper erkennen, ist es zu spät. Sie sollen die nächsten Opfer werden…

Ich weiß gar nicht was ich sagen soll. Eigentlich ist das ein typischer Trash Film. Ein paar verrückte Typen killen eine Familie in den Wäldern. Story zuende. Zumindest grob ist das die Story von diesem Film, der technisch nicht viel zu bieten hat. Schauspielerisch waren die Darsteller nun auch nicht mega glaubhaft. Die Bösen waren okay, aber nicht wirklich so durchgeknallt wie ich es gerne gehabt hätte. Aber der Film ist dennoch besonders. Besonders hart auf eine bestimmte Art und Weise. So gibt es eine Szene bei der einer der Verrückten ein Baby umbringt, zwar wird das nicht gezeigt, dennoch ist die Szene emotional ekelig. Genau wie die angedeutete Vergewaltigung einer Minderjährigen. Das macht der Film also richtig gut, so etwas emotional ekeliges sieht man selten und das hat mich bei diesem Film überrascht. Auch wenn dies kein super Film ist, kann ich doch empfehlen reinzuschauen. Aber nur wenn Du nicht zimperlich bist.

7,0 von 10 Mördern