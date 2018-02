Killer’s Bodyguard ist ein Actionfilm mit u.a. Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson und Salma Hayek, von EuroVideo Medien GmbH aus dem Jahr 2017.

132 Bewertungen Killer's Bodyguard [Blu-ray] EuroVideo Medien GmbH (12.01.2018)

Blu-ray, Freigegeben ab 16 Jahren

Laufzeit: 118 Minuten

Elodie Yun, Salma Hayek, Gary Oldman, Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds

Englisch, Deutsch

Letzte Aktualisierung am 7.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Killer’s Bodyguard: Michael Bryce (Ryan Reynolds) ist der weltbeste Sicherheitsagent und Personenschützer und wird als solcher ausgerechnet dafür engagiert, den berühmt-berüchtigten Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) zu beschützen, mit dem er bereits mehr als einmal beruflich zu tun hatte. Kincaid soll vor einem internationalen Gerichtshof gegen den verbrecherischen, osteuropäischen Diktator Vladislav Dukhovich (Gary Oldman) aussagen. Doch dazu muss er rechtzeitig und unversehrt dort eintreffen, was Dukhovich natürlich mit allen Mitteln verhindern will. Die beiden Männer waren zwar jahrelang Feinde und haben unzählige Male versucht, sich gegenseitig zu töten, aber jetzt müssen sie wohl oder übel zusammenarbeiten, um innerhalb von 24 Stunden zu der Gerichtsverhandlung zu kommen. Der Beginn eines haarsträubenden Abenteuers…

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Gegensätzlicher könnten die zwei Charaktere gar nicht sein, oder etwa doch nicht? Der Bodyguard muss den Killer beschützen, der dafür verantwortlich war, dass der Bodyguard sein Leben versaut hat. So könnte man es zusammenfassen, zwei unterschiedliche Charaktere mit einem Ziel und umso weiter der Film voranschreitet desto mehr entwickeln sich die Charaktere und der „böse“ sagt irgendwann einen interessanten Satz. Wer ist der Böse, der der böse Menschen beschützt, oder der, der böse Menschen killt? Darüber muss man nachdenken, aber bevor der Film anfängt wirklich nachdenklich zu machen wird er witzig und actionreich. Von allem also ein bisschen, wobei ich echt sagen muss, dass die Actionszenen auch aus einem Bond Film hätten stammen können, das hat richtig Laune gemacht. Am Anfang dachte ich ja echt, der Film wird so 0815, aber da hatte ich mich geirrt, gesehen habe ich den besten Actionfilm seit langem.

9,0 von 10 Auftragskillern