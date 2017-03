Killerfrauen: Deutschlands bekanntester Serienmordexperte klärt auf: Der Serienmord-Experte Stephan Harbort erzählt in seinem hochspannenden neuesten Buch packend beispielhafte Fälle von Serien-Mörderinnen. Harbort analysiert die Motive, Hintergründe und Persönlichkeitsprofile von Mörderinnen: Eine Krankenschwester, die im Namen Gottes Patienten ermordet. Zwei junge Frauen, die ihre Untergebenen in der Drückerkolonne mit Baseballschlägern prügeln und foltern. Eine Eis-Verkäuferin, die ihre Exmänner erschießt. Deutschlands führender Serienmord-Experte Stephan Harbort gibt beklemmende Einblicke in die Abgründe der Seele. Denn Frauen töten anders.

Ein interessantes Buch, zugegeben, wahre Mordfälle haben immer eine gewisse Brisanz. Was mir allerdings ein bisschen gefehlt hat war die Angabe von Zeit von Jahren und Orten. Lediglich durch so Angaben wie Polaroid oder als Währung die D-Mark genannt wurde lässt darauf schließen dass es sich hier bei den meisten Fällen und sehr alte handelt. Das fand ich ein bisschen schade denn ich hätte gerne einen Bezug auf die Realität der Fälle gehabt, eben ob diese Fälle wirklich auch authentisch sind. Trotz dessen waren die meisten Fälle sehr spannend beinahe wie ein Thriller zu lesen. Schaut doch einfach selbst rein und macht euch ein eigenes Bild viel Spaß dabei