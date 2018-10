Kidbusters ist ein Film mit u.a. Brian Lykke, Alfred Bjerre Larsen und Mette Svane Pedersen von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2017.

Kidbusters Studio Hamburg Enterprises (05.10.2018)

DVD, Freigegeben ab 6 Jahren

Laufzeit: 82 Minuten

Brian Lykke, Alfred Bjerre Larsen, Mette Svane Pedersen

Deutsch

Kidbusters: Andres, Oskar, Winni und ihr kleiner Bruder Bertram haben es nicht leicht: Ihr Vater sitzt im Gefängnis, ihre Mutter arbeitet sogar nachts, um über die Runden zu kommen. Und als ihr Vater endlich aus dem Gefängnis entlassen wird, müssen sie auch noch wegen ausstehender Mietzahlungen ihr Haus verlassen. Ihr Onkel Georg, bei dem sie unterkommen, hat einen Plan, wie sie zu Geld kommen können: Er will Bernhard, einen Jungen aus reichem Hause, entführen und Lösegeld erpressen. Bernhard aber, der immer alleine ist und endlich mal etwas erlebt, findet das ganz aufregend und gar nicht so schlimm. Aber dann verdirbt Bernhards zwielichtiger Butler alles…

Als der Film losging dachte ich noch, dass er mich wahrscheinlich nicht so begeistern wird, aber um so länger er lief, desto besser und witziger wurde er. Der Film lebt so von kleinen lustigen Szenen, wie etwa wenn der kleinste im Supermarkt klaut und sein Dad ihn dabei erwischt. Er soll dann die geklauten Sachen aufs Band legen und das Band wird immer voller. Eine geile Szene. Davon gibt es einige und der Film wird, wie gesagt, im Verlauf immer besser. Ich hatte letztendlich sehr viel Spaß damit, eine tolle Komödie, schaut am besten selbst mal rein.

7,5 von 10 voll gepackten Taschen