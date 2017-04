Ketchup, Senf und Mayo – Selbstgemacht: Wir schnitzen unsere Pommes von Hand, backen unsere Hot-Dog-Brötchen selbst und pressen unsere Burger-Pattys frisch. Und dann sollen Senf, Mayo und Ketchup aus der Tube kommen? Einfach unvorstellbar!

Das versierte Autorenteam Bettina Snowdon und Martin Lagoda schafft da kreative Abhilfe: Ketchup, Senf und Mayonnaise schmecken selbst gemacht einfach unschlagbar gut! Dabei muss man sich noch nicht einmal auf gewagte Kompositionen oder grenzwertige Experimente einlassen. Schon mit haushaltsüblichen Gewürzen, Kräutern und weiteren leicht verfügbaren Zutaten lässt sich für Abwechslung vom gewohnten Einerlei sorgen. Denn seien wir doch mal ehrlich: Welcher Gast wäre nicht hocherfreut und voll des Lobes, wenn ihm bei der nächsten Grillparty statt des üblichen Senfs eine verblüffend kreative Sauce für die Bratwurst oder das Steak serviert wird?

Wer mich kennt weiß: Ich bin Hobbykoch und koche wirklich sehr gerne. Vor einigen Tagen bin ich umgezogen und habe mir eine neue Küche gekauft, hier macht das Kochen ganz besonders viel Spaß und selbst wenn es mal schnell gehen muss, weil einfach keine Zeit ist, versuche ich immer etwas selbst gemachtes dabei zu haben. Soll also heißen, wenn ich nur mal schnell Pommes mache, dann soll wenigstens selbst gemachter Ketchup oder Mayonaise dabei sein. Das ist mir schon wichtig, das immer ein bisschen was selbst gemachtes dabei ist und seien wir ehrlich, das anrühren einer Standard Mayonaise ist nicht schwer. Auch Ketchup ist easy, das mache ich relativ oft, aber ich bin was die Kreativität angeht nicht sehr Ideenreich, daher freue ich mich immer wieder über solche Bücher wie dies.

Dies Buch hat jede Menge Rezepte parat, auf die ich so in der Form nie gekommen wäre, es geht auch über das einfache Standard Rezept hinaus und so wird aus simplen Ketchup schnell irgendwas mit Dill, oder toller Gewürkzketchup etc. Also echt leckere Dinge. Da ich gerne Mayonaise esse, Ketchup sowieso, wird das Buch einen festen Platz in meiner Küche haben, ich kann es dir sehr empfehlen es ebenfalls in deine Küche zu stellen, viel Spaß beim ausprobieren.