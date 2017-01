Kein Herz aus Stahl: Außenseiter, Bodyguard, Herzenskämpfer: Mein Herz schlug wieder so wild wie nach dem Traum am Morgen. Wie würde Vater auf meinen Besuch reagieren? Seine Ablehnung und Verachtung hatte ich oft genug zu spüren bekommen. Ich ging die drei kurzen Schritte und klopfte. Dann drückte ich die flache Klinke herunter und öffnete vorsichtig die Tür. „Vater“, begann ich zögernd, „ich muss dir etwas sagen …“ Als Sohn eines gewalttätigen Alkoholikers wird Michael Stahl auch in der Schule gemobbt und herumgestoßen. Später macht er seinen Traum vom Starksein als Bodyguard wahr und schützt Stars wie Nena oder Boxlegende Muhammad Ali. Doch auch seine steile Karriere kann die quälende Vater-Wunde nicht heilen. Schließlich macht er sich auf den Weg, um Versöhnung zu finden – und den Gott, der ihm damals auf den Bahngleisen das Leben gerettet hatte …

Ich weiß gar nicht so recht, warum ich dieses Buch lesen wollte. Normalerweise interessieren mich Biografien nur von großen Persönlichkeiten, von Politikern, Sportlern etc. Also eher von denen die Michael Stahl als Bodyguard in seinem Leben so beschützt hat. Ich weiß es also nicht wirklich, ich fand den Titel und den Namen ansprechend und war überrascht wie interessant Michael Stahl ist, wie interessant sein Leben ist und was er alles so erlebt hat. Ich kann euch sagen, das war ziemlich heftig und dennoch ist aus ihm ein guter Mensch geworden, was das faszinierendste an der ganzen Sache ist. Er ist jemand geworden der beschützt und ich glaube auch der sich insgesamt in seinem Glauben beschützt fühlt. Ich fand dieses Verzeihen schön, das kostet Kraft, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das einzige was mich noch etwas mehr interessiert hätte war bei den Ausführungen um seinen Vater, seine Mutter, die kam in dieser Thematik irgendwie sehr kurz. Nichtsdestotrotz war dies eine spannende Biografie, die ich jedem empfehlen kann, einfach auch mal was anderes als die Biografien, die man sonst so liest.