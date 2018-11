Keezel KZL-1 Wireless VPN-Gerät ist eine tragbare Lösung für Datenschutz und -sicherheit von Keezel vom 4. Oktober 2018.

Keezel KZL-1 Wireless VPN-Gerät Schwarz ANONYM SURFEN / Sicher und anonym im Internet surfen über den persönlichen Keezel-Hotspot mit 256-bit AES verschlüsselter Kommunikation

CYBER SICHERHEIT / Blockt Tracking sowie schädliche Werbeanzeigen, Viren und Phishingversuche, schützt vor Identitätsklau, Kreditkartenbetrug, ungewünschten Kontozugriffen, Malware und Ransomware

POWERBANK / Ideal für unterwegs mit 24 Stunden Akkuleistung und integrierter Powerbank, damit Sie unterwegs Ihr Smartphone aufladen können

VPN-SERVICE / Regional unbegrenzt surfen: Verbinden Sie sich mit einem Server im Land Ihrer Wahl und genießen Sie das Internet, als wenn Sie selber vor Ort wären

LIEFERUMFANG / Keezel, USB-Kabel, Schnellstartanleitung, Handbuch, Reisecase, VPN Aktivierungscode für 1 Jahr Premium VPN-Service (inkl. 5+ Geräte, HD Streaming-Speed, globale Server-Auswahl)

Keezel KZL-1 Wireless VPN-Gerät: Die tragbare Lösung für Datenschutz und -sicherheit Keezel ist die Cyber Security-Lösung für Privatsphäre, Datenschutz und Sicherheit in jedem WLAN. Das tragbare Gerät stellt einen eigenen, privaten Hotspot über jedes öffentliche WLAN her und bildet einen sicheren Tunnel ins Internet, d.h. er erstellt ein separates und mit 256-bit AES verschlüsseltes Netzwerk für Sie allein. Damit sind Sie immer geschützt, ob im Café, im Hotel, am Flughafen, am Arbeitsplatz oder auch Zuhause.

Sicher und regional unbegrenzt im Internet surfen Keezel schützt Ihre Privatsphäre, indem Tracking, schädliche Werbeanzeigen, Viren und Phishingversuche geblockt werden. Damit sind Sie vor Identitätsklau, Kreditkartenbetrug, unerwünschten Kontozugriffen, Malware und Ransomware sicher. Er erlaubt Ihnen außerdem, sich “von einem Land aus zu verbinden” und ermöglicht regional gesperrte Inhalte, damit Sie das Internet nutzen können, als wären Sie selber vor Ort. Schützt all Ihre Geräte gleichzeitig, auch unterwegs Sie können 5 oder mehr Geräte mit Keezel verbinden und mit einer 24-Stunden-Akkuleistung und 8000 mAh Powerbank ist er ideal für unterwegs.

Ich bin ja öfter mal geschäftlich unterwegs und schlafe hin- und wieder in Hotels. Zuletzt war ich in Köln und Amsterdam. In diesen Hotels wird auch immer WLAN angeboten, dass man im Internet surfen kann. Ich nutze das dann immer noch zum arbeiten und habe mir schon oft Gedanken gemacht, dass das alles andere als sicher ist, wenn ich meine Geräte mit dem WLAN verbinde. Jemand der böses vor hat, kann leicht Zugriff auf den Rechner bekommen und möglicherweise Daten klauen, was in meinem Fall unterwegs fatal wäre, weil ich auf meinem Macbook beispielsweise alle wichtigen Daten habe für mein Unternehmen. Mit dem Keezel KZL-1 Wireless VPN-Gerät ist das eben kein Problem mehr, wie weiter oben steht, denn mit diesem Gerät kann man sich über das jeweilige WLAN sicher im Internet bewegen, ohne Angst um seine Daten zu haben. Für mich persönlich das optimale Gerät für unterwegs, garantierte Sicherheit. Ein muss für alle Geschäftsleute.

Nach Ablauf der Premium VPN-Service-Laufzeit können Sie Ihren Keezel weiter nutzen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre und die Sicherheit bleiben bestehen, jedoch stehen Ihnen weniger VPN Server-Standorte zur Verfügung sowie eine verringerte Geschwindigkeit. Den Premium VPN-Service können Sie einfach wieder hinzu buchen.

10 von 10 sicheren Verbindungen