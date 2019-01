Karriereschwanger ist ein Buch aus dem sorriso Verlag vom 21. August 2018.

Karriereschwanger Martina Maler

Herausgeber: sorriso Verlag

Auflage Nr. 1 (21.08.2018)

Taschenbuch: 288 Seiten

Letzte Aktualisierung am 21.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Karriereschwanger: Auf einer Reise durch Israel lernt Martina Patrick kennen. Nach der Hochzeit kommen die Wunschkinder insgesamt vier. Doch was privat ihr Glück bedeutet, läutet im Beruf schwierige Zeiten für Martina ein: Die anfänglich vielversprechende Karriere scheint durch die Kinder auf Talfahrt zu sein. Wie entscheidet sie sich: Kinder oder Karriere? Sie entscheidet sich für beides und übernimmt die Rolle der Ernährerin der Familie und damit viele Kämpfe innerhalb der von Männern dominierten Führungsriege in ihrem Unternehmen auf. Ihr Mann schlüpft in die Rolle des Hausmannes. Es ist eine anstrengende Zeit für beide. Trotzdem stehen beide jederzeit hinter dieser Entscheidung mit allen Konsequenzen. Mit dem Buch möchte die Autorin Mut machen, sich nicht gegen Kinder, aber auch nicht gegen die Karriere zu entscheiden, sondern einen ungewöhnlichen, eigenen Weg einzuschlagen.

Eigentlich ein Wunder, dass es so ein Buch gibt. Ich dachte bisher eigentlich das es etwas selbstverständlicher schon ist, dass man in einer Ehe durchaus das alte Rollenklischee wechseln kann. Der Mann muss nicht immer der Großverdiener sein. Das sage ich aus der Sicht eines Mannes. Ich könnte mich auch einer Frau unterordnen, wobei unterordnen auch das falsche Wort ist. Ich könnte mir vorstellen den Haushalt zu schmeißen. Ehrlich gesagt habe ich das vor ein paar Jahren auch schon gemacht. Meine Ex-Frau verdiente da mehr Geld und ich habe halt den Haushalt gemacht. Damit hatte ich grundsätzlich kein Problem und ich denke auch in unserer modernen Gesellschaft sollte das kein Problem mehr sein. Für wen das aber dennoch ein Problem darstellt und sich gerade in der Situation befindet sollte einfach mal in dieses Buch reinschauen und erkennen, dass es eben auch andersherum geht.

7,5 von 10 steilen Karrieren