Karl May – Sein Leben – Sein Werk: Karl Friedrich May (* 25. Februar 1842 in Ernstthal, † 30. März 1912 in Radebeul, eigentlich Carl Friedrich May) war ein deutscher Schriftsteller. Er galt als einer der produktivsten Autoren von Abenteuerromanen. Die weltweite Auflage seiner Werke wird auf 200 Millionen geschätzt, davon 100 Millionen in Deutschland. Bekannt wurde er vor allem durch seine sogenannten Reiseerzählungen, die vorwiegend im Orient, in den Vereinigten Staaten und im Mexiko des 19. Jahrhunderts angesiedelt sind. Besondere Berühmtheit erlangten die in drei Bänden zusammengefassten Geschichten um den Indianer Winnetou. Viele seiner Werke wurden verfilmt, für die Bühne adaptiert, zu Hörspielen verarbeitet oder als Comics umgesetzt.

inkl. 4 Kurzgeschichten:

Die Both Shatters (Indianergeschichte) – Spieldauer: 42:51 Minuten

Im Sonnentau (Erzgebirgische Dorfgeschichten) – Spieldauer: 57:02 Min.

Eine Seehundsjagd (Tierdramageschichte) – Spieldauer: 30:17 Minuten

Die verwünschte Ziege (Humoreske) – Spieldauer: 30:35 Minuten

Seine Helden sind unsterblich geworden: Winnetou, Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi oder Hadschi Halef Omar. Seine Abenteuerromane erfreuen sich auch in unserer modernen Welt ungebrochener Beliebtheit. Diese Dokumentation untersucht das Phänomen Karl May, dem erfolgreichsten Autor deutscher Sprache. Wir begeben uns auf eine spannende Spurensuche in die Vergangenheit, in die prägende Kindheit Karl Mays, in die Zeit seiner ersten schriftstellerischen Versuche und in die Epoche seines Ruhmes.

