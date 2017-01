Karl Marx: Das Kapital (Vollständige Gesamtausgabe): Karl Marx‘ Hauptwerk »Das Kapital« blieb Fragment, ein Torso gigantischen Ausmaßes, dessen komplettes Werk hier als einmalige Sonderausgabe vorliegt. In ihm beschreibt der Philosoph das Ganze der kapitalistischen Produktionsweise und der daraus hervorgehenden bürgerlichen Gesellschaft mit all ihren Erscheinungsformen. In einer Zeit gesellschaftlichen Umbruchs entstanden, ist »Das Kapital« die fundamentalste Kritik der kapitalistischen Gesellschaftsform.

Das Kapital Band 1: Der Produktionsprozess des Kapitals

Das Kapital Band 2: Der Zirkulationsprozess des Kapitals

Das Kapital Band 3: Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion

Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich es unglaublich gut finde, dass man dieses Gesamtwerk, das ja nun auch beinahe 3.000 Seiten umfasst für einen Preis bekommt, der einfach unschlagbar ist. Dazu dann noch in so einem Schuber, was will man mehr? Jeder der sich da irgendwie für Geld und Kapital interessiert sollte dies besitzen und gelesen haben, es ist, auch wenn es schon sehr alt ist, erschreckend aktuell.

Ich selbst habe noch nicht alle Bände gelesen, lediglich den ersten und das war schon mal ein Brocken kann ich euch sagen. Ich habe nicht sehr viel Ahnung vom Geld, will ich es mal so ausdrücken. Aber ich interessiere mich für große Denker und deren Aussagen, einfach um auch mitreden zu können, so habe ich also diese Box schon lange haben wollen. Ich denke aber mir nach dem ersten Band ein ausreichendes Bild zu machen diese Box bewerten zu können, sollte sich da in Zukunft noch etwas ändern, dann ändere ich dies natürlich auch.

Ich habe das bisher als Kritik am Kapitalismus verstanden, Man ist dabei sehr nah an Marx Gedanken und wie ich schon sagte, es ist heute noch überraschend aktuell, was im Nachhinein auch sehr nachdenklich macht. Schaut unbedingt selbst mal rein, für einen so kleinen Preis sollte man sich diese großartigen Bände auf jeden Fall zulegen.