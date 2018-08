Kara Ben Nemsi ist die komplette 26-teilige Abenteuerserie von Pidax film media Ltd. (Alive AG) aus dem Jahr 1975.

Kara Ben Nemsi / Die komplette 26-teilige Abenteuerserie: Auf ihrer Reise reiten ein deutscher Arzt, der sich Kara Ben Nemsi nennt, und sein Diener Hadschi Halef Omar durch die große, nordafrikanische Wüste. Als sie einen Ermordeten entdecken und die Täter verfolgen, beginnt ein großes Abenteuer. Die Spur führt bis in die Schluchten des Balkans im Land der Skipetaren. Die Helden müssen Verbrecher wie den Mübarek ausschalten, im Kampf gegen die bärenstarken Aladschy-Brüder bestehen, bis sie schließlich in einem großen Finale dem Hauptbösewicht, dem berüchtigten Schut, gegenüberstehen …

Karl May hat neben Winnetou auch noch andere große Abenteuer geschrieben, wie etwa die von Kara Ben Nemsi. Den Namen hatte ich schon mal gehört, aber im Gegensatz zu Winnetou noch nie gesehen oder gar gelesen. Das war ein Fehler, denn nachdem ich diese Serie nun sah bin ich hin und weg von der Abenteuergeschichte. Die Serie nimmt sich viel Zeit, kommt ohne viel Action aus, zumindest in den allermeisten Folgen. Eher spielt die Serie mit Ängsten und man hat, gerade in den ersten Folgen, so eine richtig bedrückende Stimmung. Ich fand das richtig gelungen und hatte mit dieser Serie viel Spaß, so dass ich sie euch empfehlen kann. Wer Karl May mag, wer Winnetou mag wird auch Kara Ben Nemsi mögen, garantiert.

8,5 von 10 Salzwüsten