Kann man mit Handyguthaben Geld in Online Casinos einzahlen?

Mit dem Guthaben vom Handy direkt Geld in Online Casinos einzahlen? Geht das wirklich? Wie toll wäre es, wenn man sein übriges Guthaben ganz einfach im Casino zum Spielen verwenden könnte? Und dabei vielleicht sogar die Nachteile anderer Zahlungsmethoden umgehen könnte, wie lange Wartezeiten bei Überweisungen oder Gebühren beim Auszahlen wie bei Skrill oder Neteller.

Zusätzlich kommt die Tatsache, dass unsere gesamte Welt immer mobiler wird. Fast jeder Mensch besitzt heutzutage ein Smartphone und verwendet dieses, um eine Vielzahl an Funktionen von unterwegs auszuführen. Dazu gehören natürlich auch Casinospiele. Bei der enormen Beliebtheit von mobilen Online Casinos wäre es absolut fantastisch, wenn das Guthaben im Casino direkt vom eigenen Handy stammen könnte.

Guthaben vom Handy für Online Casinos verwenden – in anderen Ländern normal

Die Möglichkeit, das Handyguthaben für Einzahlungen in Casinos zu verwenden, ist bei weitem keine Utopie. Ganz im Gegenteil, im Ausland wird diese Methode bereits benutzt. Ein Beispiel ist der Zahlungsanbieter Paybox aus Österreich. Dieser Anbieter arbeitet eng mit den Betreibern der Handynetze zusammen. Mit Paybox ist es möglich, Geld direkt vom Handy Guthaben für Zahlungen im Internet zu verwenden. Auch für Online Casinos.

Es gibt sogar komplette Seiten, die sich auf die besten Online Casinos spezialisieren, die man mit Handyguthaben aufladen kann (z.B. spielen-slots.de/zahlungsarten/casinos-mit-handyguthaben-bezahlen/). Dort finden Spieler die besten Casinos im Internet, in denen mit Handyguthaben oder durch andere mobile Methoden Geld eingezahlt werden kann. Selbst die Willkommensangebote lassen sich auf diese Weise nutzen.

In Deutschland bis jetzt nicht möglich

So fortschrittlich wie unsere Nachbarn aus Österreich sind wir in Deutschland leider noch nicht. Einen Zahlungsanbieter wie Paybox sucht man bei uns vergeblich. Das ist nicht nur schade, sondern äußerst verwunderlich. Der gesamte Einzelhandel sucht ständig nach neuen Möglichkeiten, den Konsumenten das Geldausgeben so einfach wie möglich zu machen. Da wären Zahlungen vom Handyguthaben ohne Frage vorteilhaft für alle Beteiligten.

Aus diesem Grund dürfte es auch nur eine Frage der Zeit sein, bis man auch in Deutschland vom Handyguthaben Geld im Casino einzahlen kann. Sowohl die Betreiber der Casinos wie auch die Zahlungsanbieter selbst werden an einer solchen Option mehr als interessiert sein.

Alternative Möglichkeiten für deutsche Spieler

Doch auch heute ist es kein Problem, vom Handy aus Zahlungen in Online Casinos vorzunehmen. Dabei müssen Spieler nur auf traditionelle Zahlungsmethoden zurückgreifen, die alle problemlos von mobilen Geräten ausgeführt werden können.

Hier sind einige Beispiele für mobile Zahlungen in Online Casinos: