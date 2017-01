Kampf gegen das Dritte Reich: Der 2. Weltkrieg war eines der blutigsten Schlachtfelder der Kriegsgeschichte. Über 50 Millionen Menschen fanden den Tod während des sechsjährigen Ringens der Völker. Neben den großen Luftschlachten zwischen der Royal Air Force, US Air Force, der japanischen Luftstreitkräfte und der Luftwaffe, standen sich die Gegner auch auf zahlreichen Kriegsschauplätzen gegenüber. Gekämpft wurde im gesamten pazifischen Raum, der Sowjetunion, auf dem Balkan, in Nordafrika und im hohen Norden Europas. Gegen Kriegsende verlagerten sich die Kämpfe an die Grenzen und in das deutsche Reichsgebiet.

Nach wie vor ist der zweite Weltkrieg eines der schlimmsten Ereignisse unserer Geschichte und auch wenn man oft denkt, dass man das Thema einfach nicht mehr hören kann und vor allem sehen kann, gibt es manches mal Dokus, die es schaffen einen doch noch mal für die Thematik zu begeistern, ich würde sogar eher sagen, die es schaffen zu erschrecken. Denn das machen wir uns doch viel zu selten wirklich bewusst, wie schlimm der Krieg wirklich war. Diese Doku hat es geschafft mich einmal wieder in diesen Bann zu ziehen, ohne das ich gedacht habe „Wieder mal ne Kriegsdoku“. Daher kann ich sie euch empfehlen, haltet euch das schreckliche Ereignis von Zeit zu Zeit mal vor Augen, dass es ja nie wieder passiert.

