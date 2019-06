Kalifornien mit Las Vegas – Reiseführer von Iwanowski ist ein Buch aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag vom 27. Juli 2016.

Kalifornien mit Las Vegas – Reiseführer von Iwanowski: Kalifornien war schon immer ein Sehnsuchtsziel: Früher für Einwanderer und Goldsucher, heute für Urlauber aus aller Welt. Nicht nur die noch überall vorhandenen Relikte des Wilden Westens sind attraktiv für die Gäste, sondern auch Metropolen wie San Francisco oder Los Angeles mit ihren zahlreichen Highlights sowie die spektakuläre Natur mit Gletschern, Wüsten, Stränden und Urwäldern von der Küste bis zu den Rocky Mountains.

Es fällt schwer, aus der Fülle des Angebots auszuwählen: Ziel des fast 580 Seiten starken Reisehandbuches ist es, dem Individualreisenden neben einem Einblick in die Geschichte und Kultur Kaliforniens bei der Planung der Route behilflich zu sein und mit konkreten Angaben die Auswahl der Sehenswürdigkeiten zu erleichtern. Die dabei skizzierten Strecken und varianten sowie die Hotel- und Restauranttipps stellen individuelle Empfehlungen dar, die Wert auf das Besondere und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis legen. Praktisch für die Planung und vor Ort sind die Extra-Karte zum Herausnehmen sowie die 44 Detailkarten zum Downloaden. Ausflüge nach Las Vegas in Nevada und Tijuana in Mexiko runden den Band ab.

Ich sag es ja immer wieder, ich reise unendlich gerne und bin immer wieder auf der Suche nach neuen Zielen, denn ich möchte wenn ich irgendwann mal alt bin sagen, dass ich was von der Welt gesehen habe. Zuletzt war ich in Deutschland unterwegs, in Köln, davor in Holland, Amsterdam. Nun bin ich wieder dabei neue Ziele für eine spätere Reise herauszusuchen und da sind die Reiseführer aus dem Iwanowski’s Reisebuchverlag immer grandios, denn hier erfährt man nicht nur viel über die Orte um die es da geht, man erfährt auch viele kleine Geheimtipps und kann einen möglichen Urlaub auch schon vorher genau planen, was ich bevorzuge, ich fahre ungerne irgendwo hin und schaue dann erst was man dort vor Ort machen kann, das ist mir zu stressig.

9,0 von 10 wunderbaren Reisezielen