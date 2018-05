Jurassic World: Das gefallene Königreich ist ein Buch aus dem Verlag Dorling Kindersley vom 14. Mai 2018. Erwecke die Dinos zum Leben: Augmented-Reality-Dinosaurier. Mit exklusiver, kostenloser AR-App und den Dinosauriern aus Jurassic World.

Jurassic World: Das gefallene Königreich: Erwecke die Dinosaurier aus dem Kinohit „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ zum Leben! Das einzige Sachbuch zum Film stellt mit exklusiven Originalfilmbildern die Schauplätze, Figuren und Ereignisse sowie alle Dinos mit kurzen Steckbriefen zu Größe, Gewicht und Fressvorlieben vor. Mit der spektakulären, interaktiven und kostenlosen Augmented-Reality-App werden die Giganten der Urzeit ganz einfach ins eigene Zuhause geholt. Dem gigantischen T. Rex gegenüberstehen und direkt in seine Augen schauen oder einem Velociraptor im Training etwas beibringen – das ultimative Jurassic-World-Buch ist ein unglaubliches Erlebnis!

Ihr seht es schon auf dem Bild, ich hatte mit diesem Buch richtig meinen Spaß. Aber kommen wir erst mal zu einem kleinen kritischen Teil, das Buch schreibt man solle eine Webseite besuchen um das App runterzuladen. Auf dem Handy das einzugeben ist oft etwas schwierig und nervig. Auf der Webseite angekommen heißt es dann man solle das App auf dem App Store runterladen. Da fühlte ich mich verarscht, das hätte man auch in dem Buch schreiben können, dann hätte man sich einen Weg gespart. Das finde ich mehr als unglücklich, was man sich dabei gedacht hat weiß ich nicht. Nach einigen Umwegen hat man dann aber das App und das ist schnell und einfach eingerichtet.

Man kann dann die Seiten in dem Buch scannen und zum leben erwecken. Nicht nur Dinosaurier sondern auch viele andere Kleinigkeiten. Das was aber natürlich Spaß macht sind die Dinos, die in der eigenen Umgebung dann zum leben erweckt werden und richtig hochwertig aussehen, sich vor allem aber auch so anhören. Auf dem Bild oben sehr ihr, dass ich damit gestern schon rumgespielt habe, man kann die Höhe anpassen, die Größe, den rumlaufen und schreien lassen. Das ist richtig witzig, ich hab gestern noch Unfug mit meiner Katze getrieben, die wurde dann von einem T-Rex gejagt, natürlich merkte sie davon nichts, aber ich habe mich kaputt gelacht. Ein tolles Buch für Kinder, die werden ihren Spaß damit haben, garantiert.

8,5 von 10 Dinos