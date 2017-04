Junge Luder: Junge Luder Sie sind jung und freizügig und bereiten dir prickelnde, genüßliche Momente. Offen genießen sie ihre Sexualität und lassen dich daran teilhaben. Zu zweit oder allein befriedigen die Girls ihre Gier, wo die Lust sie gerade überkommt.

Das Beste an dieser DVD ist das Cover, das stark zum Kauf anregt und äußerst gelungen ist. Der Inhalt ist leider nicht so dolle. Es sind eben Clips, wie im Nachtprogramm von Sport 1, man sieht also höchst Brüste, das wars. Das Bild hat dabei nur VHS Qualität und stammt vermutlich auch aus dieser Zeit. Ich war nicht wirklich begeistert oder angeregt.

Ich glaube heutzutage braucht man solche DVDs nicht mehr, ich hatte mir mehr erwartet, ehrlich gesagt waren die Strips der Frauen auch ziemlich langweilig und immer gleich, selbst die Darstellerinnen wiederholten sich in diversen Clips, es war also nicht einmal wirklich abwechslungsreich. Schade drum, ich kann die DVD nicht wirklich empfehlen.

