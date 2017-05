Juiceman: Mit über 100 leckeren Säften: Ein Cola-Light-Fernsehspot machte ihn berühmt: »Juiceman« Andrew Cooper. Die Grundlagen für seinen Auftritt als durchtrainierter Gärtner legte er mit seinen selbst entwickelten Rezepten von einfachen Säften über Power-Smoothies bis hin zu glutenfreier Eiscreme und Cocktails auf Saftbasis. Neben den über 100 Rezepten gibt er in seinem Buch Tipps zum Juice Cleansing und stellt zwei Ernährungspläne vor, die sich auch mit einem vollen Terminkalender umsetzen lassen.

Ich mache mir so gut wie jeden Tag einen Smoothie, meistens direkt nach dem Aufstehen, einfach weil ich denke es gibt mir Energie für den Tag. Ich fühle mich damit besser und gesünder, vor allem aber war ich echt lange nicht mehr richtig krank, die Vitamine werden das wohl ausmachen. Allerdings bin ich was das angeht immer recht einfallslos und mache mir oft denselben Smoothie aus Dingen, die ich sowieso immer dahabe, was meistens Orangen, Bananen, Äpfel und Spinat sind. Es ist nun an der Zeit einfach auch mal wieder neues zu probieren und dabei hilft dieses Buch ganz hervorragend.

Es bietet so viele unterschiedliche Rezepte. Manche einfach, wie eines zb. mit Wassermelone und Honig, andere komplizierter mit vielen Zutaten. Aber alle, die ich bisher probiert habe, waren mehr als lecker. Für mich das beste an dem Buch ist das Verzeichnis am Ende. So kann ich gucken was man noch machen kann mit verschiedenen Komponenten. So hatte ich diese Tage beispielsweise noch so viel Spinat da der weg musste, also ins Verzeichnis rein, dort sind alle Rezepte aufgelistet mit Spinat und geschaut auf welche ich Bock habe. Ruckzuck geht das und ist enorm einfach gehalten. Wer ebenso wie ich gerne und viele Smoothies trinkt wird mit diesem Buch seine große Freude haben, viel Spaß damit.