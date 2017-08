Jugend ist aus, aber Prosecco wär noch da!: Willkommen im besten Alter ist ein Buch aus dem Coppenrath Verlag von 2017.

Jugend ist aus, aber Prosecco wär noch da!: Willkommen im besten Alter: Feiern statt Frust, Prosecco statt Panik! Mit lustigen Geschichten zeigen Autorinnen wie Amelie Fried, Judith Pinnow, Renate Bergmann u.v.m.: Jedes Alter ist wunderbar und jede Frau hat gute Gründe, sich einfach mal hochleben zu lassen.

Ich fand verschiedene Geschichten in diesem Buch wirklich mehr als gelungen, auch wenn es eher um Frauen geht, konnte ich als Mann da auch was mit anfangen. Besonders mit der zweiten Geschichte und dem auf die 40 zugehen. Ich selbst gehe langsam auf die 40 zu und auch wenn der Text nicht sehr tiefgreifend ist, vermittelt er gut das Gefühl wie es ist 40 zu werden. Ob man das nun positiv oder negativ ist ja jedem selbst überlassen. Ich habe übrigens noch 772 Tage bis ich 40 bin, die Autorin des Textes hatte ähnlich viele, fand ich ganz amüsant, am besten ihr macht euch auch mal ein Bild von diesem Buch.

7,5 von 10 fast 40 jährigen