Journalspiration – Bullet-Journal-Guide: Gestalte deinen persönlichen Planer: Plus 100 Vorlagen und Anleitungen ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 21. August 2018.

Journalspiration – Bullet-Journal-Guide: Gestalte deinen persönlichen Planer: Die Möglichkeiten beim Bullet Journaling sind so facettenreich wie das Leben. Manche nutzen ihr Bullet Journal als Kalender, Tagebuch, Terminplaner, Habit Tracker – und meistens für alles in einem. Dadurch ist es der perfekte, kreative Begleiter und persönliche Planer, der sich individuell auf die Bedürfnisse des Besitzers anpassen lässt. In „Journalspiration“ wird der Bullet Journal-Trend aufgegriffen und jedem zugänglich gemacht, der Lust an der eigenen Gestaltung eines persönlichen Bullet Journals hat. Das Anleitungsbuch zur besseren Selbstorganisation durch individuell gestaltete Kalender mit allen wichtigen To Dos, Listen und Trackern ist ein Basiswerk der Bullet-Methode. Es erklärt die grundsätzliche Idee und liefert viel Inspirationsmaterial in Form von Fotos und Vorlagen für Schmuckelemente sowie verschiedene Layouts. Begriffe wie „Key“, „Index“ und „Future Log“ sind nach der Lektüre von „Journalspiration“ keine Fremdwörter mehr, sondern machen Lust auf mehr. Also an die Bullet Journals, fertig, los!

Das nenne ich mal eine gute Idee, ich selbst benutze Planer und die sind nie so wie ich es gerne hätte und wenn ich ehrlich bin, bin ich trotzdem noch nie auf die Idee gekommen mir einfach selbst mal einen zu machen, alleine schon weil ich nicht wirklich kreativ bin. Aber das hat mit diesem Buch nun ein Ende, Kreativität pur sag ich euch. Wer noch mehr kreative Vorlagen sucht, dem kann ich auch das Buch Bullet Journal – Vorlagenbuch empfehlen.

Bullet Journaling einfach gemacht! Jeder kann sich organisieren und mit Hilfe des „Bullet Journal – Vorlagenbuch“ ist es nun noch einfacher. Mithilfe der 500 praktischen und vielfältigen Vorlagen ist das Bullet Journal im Nu angelegt und individualisiert. Ausreden sind somit zwecklos! Ob Wochenübersichten im Handlettering-Stil oder Layoutelemente, durch das einfache Abpausen oder -malen ist die Bullet Journal-Seite schnell gefüllt und startklar. So wird die monatliche und wöchentliche Planung nicht nur erleichtert, sondern gleichzeitig verschönert.

9,0 von 10 kreativen Ideen