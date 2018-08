Jonathan: Die Ratte muss weg! ist ein Buch aus dem Reichel Verlag vom 29. April 2018.

Letzte Aktualisierung am 13.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Jonathan: Die Ratte muss weg!: Jonathan ist attraktiv und intelligent – nein: Jonathan ist ein Genie. Denn Jonathan hat eine Fähigkeit, die der gemeinen Hausratte in der Regel verwehrt bleibt: Er beherrscht die menschliche Sprache! Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, denn bald wird klar: Glücklich sind sie meistens nicht, diese Menschen, und verstehen kann man sie noch weniger. Bis Jonathan mit seinem Vermieter, einem pensionierten, schrulligen Offizier der Fremdenlegion, ins Gespräch kommt. Der kauzige Alte öffnet Jonathan einen neuen Blick auf das Leben dieser zweibeinigen Wesen, die sich Menschen nennen.

Die Geschichte selbst ist witzig und echt unterhaltsam geschrieben, darüber will ich gar nicht so viele Worte verlieren, das kann ich schon empfehlen. Ich fand nur die Umsetzung nicht so gelungen. Auf den einzelnen Seiten ist immer sehr viel Platz gelassen, das Buch hätte gefühlt locker nur die Hälfte Platz eingenommen, weil es aber eh schon sehr dünn ist, hat man sich wohl für diesen Weg entschieden, das fand ich beim Lesen ehrlich gesagt nicht so schön, wenn gleich die Geschichte auch sehr unterhaltsam ist bin ich etwas hin- und hergerissen. Am besten ihr macht euch selbst mal ein Bild und schaut selbst mal rein.

7,0 von 10 intelligenten Ratten