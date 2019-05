Jonas Fink Gesamtausgabe: Band 1. Der Feind des Volkes ist ein Comic von Salleck Publications vom 9. April 2019.

Letzte Aktualisierung am 5.05.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Jonas Fink Gesamtausgabe: Band 1. Der Feind des Volkes: Prag, Sommer 1950. Jonas Fink ist elf Jahre alt, als sein Vater, ein jüdischer Arzt, von der Staatspolizei verhaftet wird. Jonas selbst muss als „Feind des Volkes“ die Schule verlassen und eine Arbeit antreten. Jonas Fink ist eine beeindruckende Schilderung des Lebens in der früheren kommunistischen Tschechoslowakei, samt der Ungerechtigkeiten, der Willkür und der Gefahr.

Die Jonas Fink Comics sind mittlerweile schon über 20 Jahre alt. Damals war ich so 17 oder 18 als ich sie das erste Mal sah, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war auch die Zeit wo kommunistisches Leben interessant für mich war. Also die DDR gab es ein paar Jahre nicht, ich habe mich interessiert wie so ein leben war. Dieser Comic schildert das auf erschreckende Art und Weise. Dabei ist der Stil so richtig oldschool, wie man heute wohl sagen würde. Aber das erinnert mich an damals und ich hatte daher mit diesem Comic sehr viel Spaß, auch mehr als 20 Jahre später. Ich kann euch sehr empfehlen hier reinzuschauen, besonders dann wenn ihr den Comic von früher auch noch kennt.

8,5 von 10 kommunistischen Staaten