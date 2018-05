JOMMEKE: Der blaue Wunschstein und weitere Comics aus der Reihe möchte ich euch gerne heute vorstellen, JOMMEKE wird seit über 60 Jahren gezeichnet und hat in Belgien eine riesen Fangemeinde. Grund genug für mich auch einmal reinzuschauen.

JOMMEKE: Der blaue Wunschstein: Seit Jahrhunderten schon ist der geheimnisvolle blaue Stein, der seinem Träger magische Kräfte verleiht, verschollen. Die beiden Professoren Gobelijn und Denkekopp vermuten ihn auf dem Grund des Baikalsees und starten zusammen mit Jommeke und seinen Freunden in einem U-Boot-Wal auf eine abenteuerliche Suche. Unsere Freunde können zunächst mit Hilfe des Steins viel Gutes tun. Doch als gefährliche Verbrecher Ihnen den Stein abluchsen wollen und sogar Rozemieke entführen, wird es brenzlig. Ob alles gut ausgeht, erfahrt ihr in diesem spannenden Jommeke Abenteuer.

Die JOMMEKE Comics gibt es in Belgien schon richtig lange und die sind dort auch mega erfolgreich. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Reihe bisher nicht kannte, ich aber aus dem Bekanntenkreis darauf aufmerksam gemacht wurde. Ich solle da doch mal reinschauen und das habe ich diese Tage über die Feiertage mal gemacht. Der Zeichenstil erinnert mich irgendwie ein die KNAX Hefte von der Sparkasse, kennt ihr die noch? Irgendwie musste ich zumindest sofort daran denken. Ich war auch sehr positiv überrascht, diese Comics sind so richtig schöne Abenteuergeschichten für Kinder ab 6 Jahren. Irgendwie so eine Art Donald Duck, nur eben nicht ganz so derbe kindisch. Eben einfach angenehm. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach selbst mal reinzuschauen, nicht nur in dieses verlinkte Comic, auch in die unten stehenden oder geht einfach mal auf Amazon und sucht euch eines heraus, die Auswahl an JOMMEKE Comics ist groß.

8,5 von 10 fantastischen Abenteuern