Johnny Sinclair: Beruf: Geisterjäger ist eine neue Hörspielreihe von Folgenreich vom 3. August 2018.

Johnny Sinclair: Beruf: Geisterjäger: Ein Hörspiel von Sebastian Breidbach und Dennis Ehrhardt nach dem gleichnamigen Roman von Sabine Städing. Ich kann sie sehen! Wirklich sehen! Geister, Dämonen, Gespenster. Sie lauern in dunklen Nischen und Ecken, treiben ihr Unwesen … überall. Doch ich stelle mich ihnen entgegen und mache dem Spuk ein Ende. Ich bin Johnny. Johnny Sinclair. Und ich will Geisterjäger werden.

Der junge Geisterjägeranwärter Johnny Sinclair sieht seiner ersten großen Aufgabe entgegen! Aber wie soll man sich auf die Geisterjagd konzentrieren, wenn man nicht einmal über einen richtigen Geisterjägerassistenten verfügt? Und dann wartet in der Schule auch noch ein schwieriger Geschichtstest und als einzige Schummelhilfe entpuppt sich am Ende ausgerechnet ein schwerhöriger Totenschädel, der einfach nicht die Klappe halten kann!

John Sinclair kennt denke ich fast jeder von euch, dies ist eine Art Ableger, also nicht John Sinclair in jung oder so, wie man vermuten könnte. Das machen ja andere Hörspielreihen durchaus so, hier geht es aber um einen völlig neuen Charakter, was sich aber durchaus auch an jüngere Zuhörer wendet. Ich fands klasse, wie das Original, spannend und sehr hörenswert, kann ich euch wirklich nur empfehlen einmal reinzuhören.

Mittlerweile ist auch schon die zweite Folge erschienen, ich fand die erste ja so spannend und musste unbedingt wissen wie es weitergeht.

8,0 von 10 Geisterjägern