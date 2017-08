Jörg Preda berichtet ist Krimiserie mit Pinkas Braun und Werner Umberg von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1976.

Jörg Preda berichtet: Der abenteuerlustige Reisejournalist Jörg Preda (Pinkas Braun) soll bei seinen Besuchen exotischer Länder eigentlich über diese als solche schreiben, wird aber immer wieder in die verschiedensten Kriminalfälle verwickelt und kümmert sich persönlich um deren Aufklärung. Natürlich lässt sich später darüber ganz hübsch schreiben.

Bei dieser Box handelt es sich um die zweite und dritte Staffel der Serie, die erste gibt es meines Wissens und meiner Recherche nach nicht auf DVD. Die erste Staffel ist auch von 1966, während die zweite und dritte von 1977-1980 sind, also mehr als 10 Jahre später. Mir hat das nichts ausgemacht, naja ein wenig, weil ich diese Serie noch nicht kannte, ich hatte etwas Schwierigkeiten reinzukommen, aber nach 2-3 Folgen ist man dann auch drinnen und dann fängt diese Krimi-Serie auch an Spaß zu machen. Es sind also im Grunde so richtige 70er Jahre Krimis, wer das mag wird hier ein großes Highlight finden.

DVD 1

1. Schwarzer Sprit

2. Unterwegs in den Karawanken

3. Schnelles Geld

4. Selbstporträt für den Steckbrief

5. Gold aus den vier Wänden

6. Der Goldfisch in der Lagune

7. Der Glücksbringer

DVD 2

8. Spielschuld

9. Das Gift der Hoffnung

10. Zerbrochene Spiegel

11. Der Mann im Hintergrund

12. Umkehr

13. Die Witwe

14. Lehrgeld

DVD 3

15. Der Gott mit dem rauchenden Spiegel

16. Der Pinguin der Karibik

17. Jenseits aller Lügen

18. Der Unterschied zwischen Sehen und Schauen

19. Ein Richter von eigenen Gnaden

20. Der schuldige Prophet

DVD 4

21. Die Beute der Fremden

22. Ein Spieler ist am Ende

23. Wiedersehen in Bangkok

24. Gute alte Freunde

25. Der Tanz der Mandelaugen

26. Der Arzt im Norden



Wer es melancholischer mag, dem kann ich übrigens den Film Deutschstunde empfehlen, auch aus den 70er Jahren: Der Insasse der Jugendstrafanstalt Siggi Jepsen soll in den 50ern einen Aufsatz schreiben. Thema: die Freuden der Pflicht. Er denkt dabei sofort an seinen eigenen Vater. Als Polizeihauptwachtmeister hat dieser seine Amtspflichten während der NS-Herrschaft mehr als ernst genommen. Siggi kommt immer mehr ins Nachdenken. Er schreibt über seinen Vater, der für sein Pflichtbewusstsein sogar die Freundschaft zu einem alten Freund opfert. Siggi hat diesen als Kind in Schutz genommen – und muss nun dafür absitzen…

6,5 von 10 Ermittlern