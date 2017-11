Jimu Robot Explorer Kit ist ein programmierbares Roboter-Baukastensystem für Kinder ab 8 Jahren von UBTech aus dem Jahr 2017.

Jimu Robot Explorer Kit: Das Jimu Explorer Kit ist ein modulares Roboter-Baukastensystem mit sieben Roboter-Servomotoren und 372 einfach zusammensteckbaren, ineinandergreifenden Teilen. Ganz ohne Werkzeuge lassen sich nicht nur fünf vordefinierte Roboter bauen, sondern auch verschiedene individuelle Charaktere. Die einzige Grenze ist die eigene Phantasie! Das Explorer Kit unterstützt langfristig das spielerische Erlernen und Anwenden der MINT-Fähigkeiten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Selbst einen Roboter zu bauen und zu programmieren – mit dem Bausatz nun kein Problem mehr. Mit der Schritt-für-Schritt-3D-Anleitung der kostenlosen Jimu Robot App (iOS/Android) lassen sich Roboter spielend leicht zusammenbauen und ebenso leicht programmieren. Anschließend kann man die eigenen Bilder,Videos und Programmierungen hochladen und mit der weltweiten Jimu Robot Community teilen.

Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich sage das schon am Anfang: Das ist eines der coolsten Spielzeuge, die ich bisher gesehen habe. Kinder können hier so extrem viel Kreativität hineinstecken, der absolute Wahnsinn. Allerdings, das muss ich auch dazu sagen, ist es für Kinder ab 8 Jahren alleine vielleicht doch etwas schwer zum Zusammenbau und eher dann ein Projekt mit dem Vater zusammen. Ich denke so ab 10 oder 11 klappt das auch ohne größere Probleme alleine. Mit diesem Set kann man einen T-Rex, Baby, Pinguin, Papagei, oder Walross bauen und ich kann euch sagen, das macht richtig Laune und die Bewegungen sehen sehr lustig aus, wir haben uns hier kaputt gelacht, tränen gelacht sogar. Gerade jetzt zu Weihnachten denke ich das ist das richtige Geschenk für alle Kinder, die so ein bisschen Begeisterung an Technik und technischen Zusammenhängen zeigen, einfach auch um denen einen kleinen Schubs in die richtige Richtung zu geben, aber schaut euch dieses Set auf jeden Fall selbst mal an. Viel Spaß dabei.

9,5 von 10 tanzenden Robotern